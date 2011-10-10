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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 17:33 BJT

伯蒂奇中网封王

三号种子、捷克选手伯蒂奇周日3-6 6-4 6-1击败克罗地亚对手西里奇，赢得中国网球公开赛男单冠军。伯蒂奇在先失一盘情况下，第二盘开始绝地反击，最终赢下2009年5月慕尼黑夺冠以来的个人首个ATP赛事冠军。决赛当天美国使馆监测的北京空气质量为“危险级”。路透

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