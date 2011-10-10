中国外交部称美国的人民币汇率议案或引发贸易战

路透北京10月10日电---中国周一重申,拟定于本周在美国参议院投票,旨在施压中国令人民币升值的议案,若获得通过,将导致贸易战并损及中美关系.

中国外交部副部长崔天凯在记者会上做出上述表示.

崔天凯亦表示,如果中美发生贸易战,将进一步损害美国就业增长,并阻碍全球经济复苏.

美国参议院将在周二对该议案进行最後投票,议案要求对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税.

此前,中国的央行及商务部、外交部指责美国将汇率问题政治化,把全球经济置于贸易战风险中.(完)

--编译 宿泱韫; 审校 黄凯

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