中国成美国大选季关键词

路透香港/北京9月18日电(记者 Brian Rhoads/Michael Martina)---这几乎就像是按剧本排练好的一样：一位美国政客宣称，如果他入主白宫，便要给中国好看。随後，中国官方媒体发起一连串冷嘲热讽的抨击。最後，中国外交部介入，并作出较为温和的外交回应。

查一下日历，肯定又到了美国总统竞选季了。如果今年的情势发展还像过去一样，中国人会韬光养晦，直到大选结束，看看最後要和何人打交道。如果是高调挑战者当选，在其就职後，对中国的语调自然会缓和下来。

然而今年可能会有所不同，在美国陷入严重的金融困境且有所谓“中国世纪”来临的背景下，分析人士称，或许会出现更多交锋，而不是单纯的旧戏重演。

分析人士称，真正的大戏还有数月才开演，但口水战将会在太平洋两岸滋生更多民族主义言论，若不适当把控，将有损中美关系。

压力可能会来自很多方面。

本轮大选季拉开之时，中美两国处境大不相同。2008年，中国的工作重心是成功举办奥运会，同时对内使潜在的社会不稳定因素处于可控范围内。

现如今，中国已成为世界第二大经济体，又有着迅速现代化的军队，自信心更盛。与此同时，美国则在疲于应付经济滑坡，已锐气大减。深陷债务危机的欧洲国家很可能向美国寻求帮助一样，希望中国伸出援手。

清华大学国际问题研究所中美关系专家孙哲表示：“我认为，越来越多的美国人将中国视为潜在威胁。”

“从这个角度来看，明年大选期间可能出现更激烈的批评言论……中国将成为众矢之的。”

他还表示，中美两国政府可能都会发现，如何应对“两国民众的相互指责”及其对经济贸易的影响，会是很棘手的问题。

美国对台军售等热点问题可能引发中国国内博客社区无法预判的情绪。博客和微博是反映中国民众心声的重要渠道。

对美国政府来说，需要搞清楚选民是否会将经济困境归咎于中国人为压低人民币汇率，导致了美国失业率高企。

中美领导层换届

此外，在美国明年迎来大选之际，中国领导层也将开始换届。中国国家主席胡锦涛正准备将权力交付给以习近平为中心的年青一代领导人手中。中国希望国际环境保持稳定，确保实现国内领导权的平稳过渡。

目前距离美国大选还有逾一年时间，各派演员已经粉墨登场。

共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）本月称中国在贸易领域是个“骗子”，并承诺若当选总统且中国不尽快允许人民币汇率自由浮动，定将对中国出口商品施以重税，并将中国认定为汇率操纵国。

中国官方媒体对此予以有力反击，新华社称罗姆尼打“中国牌”既荒唐可笑，也没有意义。《人民日报》海外版更进一步表示，美国政客在大选期间“翻手为云，覆手为雨”，使用欺骗手段。

中国外交部则以外交辞令称，稳定的中美关系符合双方利益。

在2008年美国大选期间，时任伊利诺州参议员的奥巴马等竞选者将火力对准中国的汇率政策，他将中国定义为非敌非友的竞争者。奥巴马曾誓言要对中国采取强硬态度，称若中国操纵人民币汇率，将会对其“毫不留情”。

奥巴马在选举中没有采取之前总统激进的大选策略，他入主白宫後也还没有将中国正式认定为“汇率操纵国”，他也与中国维持较好的外交关系。

多年来，中国政府已经加深了对美国大选活动的理解，并随着自身全球地位的上升，现在大体上会避免直接上钩。

北京大学国际关系学院副院长、中美关系研究专家贾庆国表示，中国的做法是为未来合作留一定空间，人家还没当选，中国不想树敌。

他说：“中国政府将感受到（来自中国民众意见的）压力，但除非感到美国的所作所为损害了中国所谓的核心国家利益，我认为政府会对美国的批评保持克制。”（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：张家伟/王燕焜

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