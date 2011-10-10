原油、天然气将按销售额的5-10%徵收资源税--国务院

路透北京10月10日电---中国政府网周一公布修改後的资源税暂行条例称,将于11月1日起对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.

根据新的条例,中国还将对焦煤按8-20元人民币/吨徵收资源税,其他煤炭则仍为0.3-5元.对稀土矿按每吨0.4-60元徵收,其他有色金属矿原矿仍为0.4-30元.

按照1993年公布的资源税暂行条例,原油按照每吨8-30元徵收资源税,天然气的资源税为2-15元/千立方米,而煤炭则为0.3-5元/吨.(完)