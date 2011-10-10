原油、天然气将按销售额的5-10%徵收资源税--国务院

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京10月10日电---中国政府网周一公布修改後的资源税暂行条例称,将于11月1日起对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.
根据新的条例,中国还将对焦煤按8-20元人民币/吨徵收资源税,其他煤炭则仍为0.3-5元.对稀土矿按每吨0.4-60元徵收,其他有色金属矿原矿仍为0.4-30元.
按照1993年公布的资源税暂行条例,原油按照每吨8-30元徵收资源税,天然气的资源税为2-15元/千立方米,而煤炭则为0.3-5元/吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。