汇金开始自主增持四大国有银行 有望刺激A股短线反弹

* 中央汇金将购入四大国有银行股票--新华

* 汇金从即日起在A股开始有关市场操作

* 分析师预计股市短线反弹,难以根本反转

* 四大行料将公告披露汇金增持信息

路透北京10月10日电---中国中央汇金公司将在二级市场自主购入中国国有四大银行股票.一位熟知情况的消息人士表示,中央汇金将在A股市场进行操作.分析师称该利好对中国股市心理层面影响积极,但市场根本性反转尚有难度.

新华社周一引述中央汇金公司称,购入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票,是为了支持国有重点金融机构的稳健经营和发展,稳定国有商业银行股价.

"(中央汇金)是在A股市场进行操作."一位熟知情况的人士对路透表示.

汇金增持的利好是中国股市收盘後公布.周一沪综指周一收报2,344.787点,跌0.61%,刷新逾两年半来低位,A股成交额创逾33个月新低.

而受该消息刺激,香港股市尾盘应声上涨,恒生指数从低位反弹1.5%.然分析师普遍认为,汇金此举亦或引起A股短线反弹,长期看,市场向好主要还需经济和宏观政策出现趋势性改变.

民生证券策略分析师张琢称,这个消息可能会让市场在明、後天有所表现,但对大盘的实质影响有限."现在影响市场的核心关键问题,还得看国内的货币政策是否会有放松."

华西证券分析师毛胜亦认为,由于目前股指已临近2,319点的支撑点位,该消息料将成为明日市场技术反弹催化剂,但成交预计不会出现实质性突破.

中央汇金表示"从即日起开始有关市场操作".根据上海证券交易所有关规定,相关股东应当在首次增持之日就通知上市公司,由上市公司在次日发布相关公告.故被增持的四大国有银行应从明天起,陆续发布公告披露中央汇金具体增持股份数.

汇金此前曾两度在股市低迷时增持大银行股票.2008年9月19日,中央汇金宣布出手买大银行.当时指数的位置1,900点,中国股市沪综指当日指数上涨9.5%.

2009年10月11日,工行、中行、建行就分别公告,汇金公司10月9日通知,近日增持三行A股股份,增持比例分别占工、中、建总股本的0.08%、0.03%、0.06%.汇金并拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持三行股份.

**稳定银行股价**

受中国经济可能硬着陆、地方融资平台贷款,以及影子银行等等负面因素的影响,今年以来中资银行股估值倍受打压.

广发证券一银行业分析师表示,"汇金此举意在维稳.银行股年内业绩稳定,估值偏低,国有大行的股息收益率高于国债,存在配置价值."

上海证券策略分析师屠骏认为,此前市场中银行股是否具有投资价值还存在一定争议,但汇金出手则将提高投资者对银行股投资价值的认同度.

以下为中国国有四大银行A、H股周一收盘价,及涨跌幅一览:

A股 涨跌幅 H股 涨跌幅

(人民币) (港元)

----------------------------------------------------- 工商银行 3.99 +0.25% 4.04 +1.0% 建设银行 4.41 +0.23% 4.83 -0.21% 农业银行 2.47 +0.41% 2.65 +1.92% 中国银行 2.87 +0.7% 2.46 +2.07% (完)