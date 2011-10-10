13名中国船员湄公河遭袭遇难 中方敦促泰方抓紧调查

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月10日电---据新华社报导，泰国一名官员称，13名中国人在泰缅边境附近的湄公河上遭袭遇难。中国政府要求泰方加强对在湄公河相关水域航行人员的保护。
中国外交部网站周日晚称，10月5日，“华平号”和“玉兴8号”两艘商船在湄公河金三角水域遭袭，遇难者均为中国船员。
先前报导称，11或12名船员确认死亡。但新华社援引泰国官员的话称，两艘货船上的13名中国船员已全部遇难。
《中国日报》报导称，遇难者遗体将在泰国北部河港清盛县附近被认领。遇难者双手被缚，眼睛被胶带蒙上。他们是遭枪杀。
中国外交部发言人刘为民在记者会上称，中方“将继续密切关注事件进展，敦促有关国家抓紧调查，力求早日查明事件真相，缉拿罪犯，维护澜沧江—湄公河航运的安全。”
中国新闻社报导称，另一艘船上的目击船员称，约八名武装分子登船。
中新社报导引述泰国媒体说法称，袭击者似乎是毒贩，试图劫持船只贩毒。其中一艘遇袭船只的船主称，湄公河上抢掠事件时常发生。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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