万科料前10月销售金额破千亿

* 9月销售金额同比下降12%,环比升19.4%

* 前10月销售额料将破千亿

* 销售压力小于行业,谨慎拿地

路透北京10月10日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一称,因推盘量的增加,9月销售金额环比上升19.4%,但整体市场环境不佳令销售额同比下降12%,为连续第二月出现同比下滑.

万科的新闻稿并援引董事会秘书谭华杰表示,从目前的情况来看,公司下半年的销售压力小于行业整体,前10月销售额破千亿当无悬念.

但他同时指出,"随着政策效果的显现,市场成交速度持续放缓,主要城市存货积累逐渐增加,买方市场的特征日益明显."

数据显示,万科9月实现销售面积108万平方米,环比上升12.5%,同比则下降4.9%;同期实现销售金额125.1亿元人民币,前九月销售额已达到970.8亿元,同比上升35.9%.

谭华杰分析称,9月公司的新推盘量和去年同期基本持平,而销售则略有下降,说明一年以来市场环境的巨大变化,对万科的销售也产生了一定影响.

公告并显示,自8月份销售简报披露以来万科新增加八个项目,分别位于北京、鞍山、抚顺等城市,归属于万科权益的计容积率建筑面积共191.7万平方米.前九个月,万科新增项目权益地价合计约257亿元,约占同期销售金额的26%.

谭华杰并表示,目前资金充裕是万科的一大优势,不过由于土地出让底价尚未出现明显下调,不能说土地市场的调整已非常充分,对拿地仍会保持审慎的态度.

万科A股周一收报7元,跌3.31%,最近一个月累计跌幅约为11%.(完)