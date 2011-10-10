欧元区计划拖累美元下滑 金价涨2%

* 欧元区计划拖累美元下滑,令黄金和商品得益

* 金价作为较高风险资产上扬,而非避险资产

* Paulson在9月损失增加,料对黄金有利

* 关注周三美联储公布9月会议记录

路透纽约/伦敦10月10日电---金价周一大涨2%,跟随股市和商品市场等风险资产升势,因在法国和德国再度承诺推出解决欧元区债务危机的计划後,美元下挫.

因美国今日为哥伦布日假期,期金市场成交极为淡静.

黄金录得一周内最大单日升幅,因美股、原油和欧元上涨,法国和德国领导人周日承诺在11月之前制定一套综合性计划,为不断升级的希腊债务问题以及该地区银行资本重组找到可持续的解决方案,以缓解市场担忧.

在过去四个交易日,黄金大涨3%,因金价跟随标普500指数涨跌,而刺激金价大涨三年的避险买盘大致缺失.

截至1826GMT,现货金上扬2.1%,报每盎司1,672.70美元,现货银升2.8%至每盎司32.03美元.

美国12月黄金期货收高35美元,报每盎司1,670.80美元.

银行、政府机构和债市今日因假期休市,成交量较30日均值低约三分之二,且远低于去年哥伦布日的水准.

黄金和股市的关联性将转为正值,此前曾在今年年初同升同跌.

美元兑欧元跌2%,为15个月最大单日跌幅,令其他贵金属和商品得益.

金市交易商还表示,有关对冲基金经理人John Paulson在9月损失更多的消息显示黄金修正可能已经告终.

铂金(白金)系金属中,现货铂金升2.3%至每盎司1,520.49美元.现货钯金劲扬4.4%至608.73美元. (完)

--编译 李军;审校 母红

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