希腊贷款谈判取得进展 欧盟推迟召开峰会

* 希腊称与欧盟/IMF之间的贷款谈判结束

* 欧盟把危机峰会推迟到10月23日

* 德国人士:同时对欧盟所有具有系统性影响的银行进行资本重组

* 德法关于提出解决方案的承诺,提振欧元与股市

路透雅典/柏林10月10日电---欧盟(EU)周一推迟召开一个重要的峰会,以便有更多时间讨论解决希腊债务危机的全面方案.此前希腊表示,与国际贷款者之间的贷款谈判已经结束.希腊需要这笔贷款,以避免债务违约.

德国与法国领导人周日承诺尽快提出对欧洲银行业者进行资本重组的方案,该消息提振欧元与全球股市.

德国总理梅克尔与法国总统萨科奇没有透露其方案的细节内容,但表示,方案也将包括加强欧元区整合以及解决希腊债务负担和防止危机在金融市场蔓延的步骤.

德国政府发言人Steffen Seibert表示,"德国和法国政府认为,这将是对欧元区重获市场信心以及行动能力有所贡献.我的意思是贡献,而非大家一直在呼吁的'灵丹妙药'."

萨科齐周一在电话中向美国总统奥巴马保证,法德两国将在11月初法国G20峰会前制定出解决危机的计划.

奥巴马多次敦促欧洲国家采取更为果断的措施,防止危机对全球经济造成严重威胁.

欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)宣布,欧盟下一次例行峰会将推迟至10月23日,以便有时间"敲定应对欧元区主权债务危机的全面策略."

范龙佩在声明中说,"需要为应对希腊问题、银行业资本重组和扩大稳定工具的效用增加新的元素."他指的是欧洲金融稳定机构(EFSF).

投资者仍保持谨慎,因法德计划缺乏细节,且解决方案可能受到其他事件的阻碍,如斯洛伐克国内出现政治僵局,该国尚未批准EFSF扩大规模.

欧元集团主席贾克在接受电视采访时,拒绝排除希腊债务强制减计50-60%的可能性.

"我没有排除债务减计的可能性,但人们也不应认为,仅仅大砍债务就足以解决希腊的问题,"贾克对奥地利电视台ORF表示,"必须要确保这不会有扩散至欧元区其他地方的危险."

可望代表德国出任欧洲央行执行委员会委员的Joerg Asmussen表示,欧盟27个成员国的所有系统性重要银行应该同时筹集新的资本,以免个别银行遭到点名.

资本重整"应该在欧盟27国的背景下完成,以避免污名化效应,"Joerg Asmussen对欧洲议会表示,"最好不要采取逐个机构增资的方式,而是令欧盟27国的全部系统性重要银行同时增资."

希腊财长Evangelos Venizelos称,该国已结束了与欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员的谈判,而且希望民间部门的债券持有者可以做出更多贡献,高于7月达成的第二轮救援协议中的预想.

希腊称,该国11月需要获得80亿欧元的援救基金,才能避免发不出薪资和养老金.希腊下一笔债券赎回时点为12月.

欲浏览欧元区违约多米诺(骨牌)效应图表,请点选以下网址:(r.reuters.com/zec83s)

**民间扩大参与:PSI Plus**

Venizelos称,希腊期望欧元区领导人同意对1,090亿欧元的援助方案加以改善,并暗示银行业将承担更大损失,称之为"PSI Plus".PSI是民间部门参与(private sector involvement)的缩写.

"我们希望整体方案好于最初草拟版本,因为我们不得不考虑新的参数,"他说,其指的是较预期更为严重的衰退已经令希腊预算赤字恶化.

欧盟、IMF和欧洲央行检查团可能于周二结束访问并发表联合声明.他们然後将向欧元区各国财长及IMF理事会递交报告,供其就援助资金规模作出决定.

一家德国报纸称,梅克尔已经认定希腊无力偿债,并将敦促进行强制债务重组.

德国金融时报援引未具名政府官员称,德国正试图说服欧盟其他成员国接受这一必然结局,但遭到欧盟执委会、欧洲央行及法国等若干成员国的反对.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已经表示,民间债权人可能不得不承担比7月份达成的21%的减计比例更大的损失.政府发言人Seibert拒绝进一步置评,仅称政府在等待检查团的报告.

马耳他周二批准EFSF扩权计划,是第16个批准该计划的欧元区国家,这样仅剩下斯洛伐克还未批准.

斯洛伐克总理Iveta Radicova的执政联盟中有一个小党派反对扩容EFSF,反映出欧元区17国制定统一决策是如何困难.

斯洛伐克议会周二将对EFSF扩权投票.若其执政联盟内的党派不支持该措施,Radicova威胁将会辞职或举行信任投票,这可能导致其政府垮台.若执政联盟中有党派反对,她还可以仰仗反对党的支持.

法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)董事会周一批准分拆计划,法国和比利时政府将对包括欧元区主权债券在内的有毒资产提供900亿欧元担保.这凸显出欧洲银行业的脆弱性.

奥地利Erste Group Bank(ERST.VI)称今年将损失最多8亿欧元且不会分红,因在匈牙利的外币贷款以及欧元区主权债务上遭遇重创,这家银行是新兴欧洲市场上的第二大放款机构.

根据法德两国的计划,其他欧洲银行料将被要求增加资本.

一位德国资深银行人士称,"我们预计欧盟将推出特定压力环境下的最低核心一级资本要求和无压力情况下更高的水准.各银行将被要求在短期内达到这个水平."

多位银行人士表示,银行业尚未与政府就可能的资本需求进行磋商,但已经在考虑需要迅速采取行动时的选项.

英国首相卡梅伦(David Cameron)敦促欧元区领导人对危机采取果断措施.卡梅伦对金融时报表示,欧元区领导人需要打破"力度不足,反应过慢"的怪圈.

他敦促欧元区领导人增加EFSF的火力,并消除希腊经济前景的不确定性,以防止出现经济灾难.(完)

--编译 张涛/张荻/王兴亚/兰秀娟;审校 郑茵/张明钧

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