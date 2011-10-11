德法提出的解决危机计划非灵丹妙药--德国总理发言人

* 德国政府控制对欧元区危机解决方案的预期

* 德国及法国联合计划的细节仍未可知

路透柏林10月10日电---德国总理梅克尔发言人周一表示,德国和法国已经开始研究一项联合方案以遏阻欧元区债务危机,但这并非解决欧元区宿疾的灵丹妙药.

梅克尔与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)周日傍晚进行会谈,并召开联合记者会,承诺他们将在10月底前提出解决欧元区问题的完整新方案.两位领导人均拒绝说明方案中的细节.

"德国与法国政府深信,这将会为欧元区赢得信心及行动能力做出贡献--我是说仅止于做出贡献,而不是所有人一再要求的'灵丹妙药'."梅克尔发言人Steffen Seibert表示.

两位领导人暗示,这项方案中将包括重整欧洲银行业资本的协议、处理希腊债务问题、并推动更紧密的经济统合.萨科齐誓言,他将在11月3-4日于戛纳(坎城)主办20国集团(G20)峰会之前提出此一新方案.

各界对于法国-德国计划的期待,已然提振周一欧元及欧洲股市走势.

Seibert在一场记者会上表示,德国和法国当局目前无意公布进一步的细节,因两国政府已经决定"秘密地"讨论技术性细节.

当被问及这是否意味着只有德国和法国涉及提出相关提议时,Seibert称他相信梅克尔和萨科齐"与其他欧洲夥伴进行经常性接触".

"但这项行动计划将由德国及法国主导,当然也总会与欧洲夥伴们达成协议."Seibert表示.

当被问及计划细节中是否会特别徵询希腊意见时,Seibert称该计划将涉及"整体欧元区以及整体货币稳定的措施,而非仅为单一国家拟定措施."(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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