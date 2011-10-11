苹果iPhone 4S单日预购量创新纪录

2011年10月4日，苹果公司总部，该公司执行长库克在苹果iPhone 4S图像前讲话。 REUTERS/Robert Galbraith

* 单日预购数量100万支,此前纪录为60万支

* iPhone将在七国首发

* 苹果将于10月19日举行贾布斯一生纪念仪式

* 苹果股价上涨5%

路透10月10日电---欲得到200美元的新款苹果iPhone 4S的人周五可能需要排成长龙,因美国移动通讯运营商能拿到的货看来已销售一空.

首次出售iPhone的Sprint Nextel (S.N)称200美元版iPhone 4S已经全部售出并暂停接受预订.Sprint仍将销售价位较高的高内存版iPhone.

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)周一午後在官网上宣布,预定同款iPhone的顾客目前需等待21-28天才能收到.Verizon网站则表示要到10月20日後才开始出货.

据苹果称,新款iPhone订单在头24小时内即超过100万,一举打破公司此前单日售出60万支iPhone 4的纪录.苹果在前任执行长贾布斯(Steve Jobs)去世前一天推出iPhone 4S.

消息助推公司股价在Nasdaq市场上大涨5%,收盘报388.81美元.

分析师表示,新iPhone在上周发表时令部分苹果迷感到失望,但由于有更多电信业者搭配该手机且会在更多国家推出,因此显然带来更大的吸引力.iPhone 4S将于本周五在实体商店上架销售.

另一项重要因素可能是贾布斯.贾布斯在上周三过世,得年56岁,令各界感到扼腕,媒体普遍报导业界人士对贾布斯才华和远见的赞赏,在加上苹果产品使用者在网路上向其致意,或许也刺激了新iPhone的销售.

"许多之前还在观望的潜在的苹果客户,现在可能会想要买新iPhone,"圣地牙哥州立大学的营销学教授Steven Osinski说."这和约翰蓝侬遭暗杀时,披头四唱片销售突然飙高的情况相同."

品牌和营销公司Sullivan的主管Barbara Sullivan表示,欲向贾布斯致意的希望,盖过了苹果迷最初对iPhone 4S的质疑.

"热络的预售情况,可能也是希望对贾布斯的成就表示敬意的一部分,"她说."就像到苹果总部献上鲜花一样."

苹果执行长库克在周一给员工的备忘录中表示,纪念贾布斯一生的活动将在10月19日举行.

**扩大上市规模**

iPhone 4S最初将在七个国家同时开始销售,较前一款多出两个国家.

美国、澳洲、加拿大、法国、德国、日本和英国将在周五首卖.苹果表示,10月底前,销售国家将扩增到22个.

"它有所有人们想要的功能.市场或许感到失望,但消费者则是不顾新闻标题,把焦点放在实际配备上,"Hudson Square分析师Daniel Ernst说.

iPhone 4S在美国将首次搭配Sprint、美国电话电报公司和Verizon Wireless等三家电信业者销售.在日本,KDDI(9433.T)也加入合作电信业者的行列.

YCMNET Advisors执行长Michael Yoshikami表示,配合电信业者增加也是造成此次销售盛况的原因,创下销售纪录的速度会比预期来得快.

而分析师Colin Gillis则表示,苹果要达到市场对它的销售预期,还有很长的路要走.

"重点不在第100万支.我们知道苹果有众多忠心的支持者.他们需要在本季销售2,000万支,才能达到预期,"Gillis说."苹果需要突破纪录,才能达成预期."(完)

--编译 梁睿雪/王冠中;审校 张明钧/张荻

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