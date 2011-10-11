希腊不会发生债务违约 但可能重组--ECB官员

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
* 克兰耶克称,欧元将幸存
* 扶助银行业就是扶助经济
* 金融业必须收缩
路透卢布尔雅那10月10日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员克兰耶克(Marko Kranjec)在周一接受斯洛文尼亚电视台专访时表示,希腊将不会发生债务违约,尽管其债务可能进行重组,并称欧元将会继续存在.
"我肯定希腊不会破产,至少不会把他国家拖下水,但开展债务重组的可能性很大,这个已经在讨论之中,"克兰耶克并称.他亦是斯洛文尼亚央行总裁.
"欧元将存活下去,"他补充道.
他还认为,如果必要各国必须援助其银行业,以协助提振经济.
"银行就像是一条高速公路.如果没有它,汽车不能移动.假如银行没有钱,则不能向经济发放贷款."
但他提到,未来银行业将不得不收缩.
"银行体系在过去过度扩张,金融系统过于庞大...银行业和金融业将被迫缩减.这将在所有的发达国家经济体中引起很多问题,"克兰耶克指出.
他还表示,欧元区国家必须实现公共财政政策的统一,以避免类似危机重演.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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