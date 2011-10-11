法兴银行下修明年金价预估 但仍看多黄金

路透10月10日电---法国兴业银行表示,尽管金价近期回落,该行仍普遍看多黄金前景,但也下调了2012年金价预估.

兴业银行现在预期2012年平均金价为每盎司2,175美元,低于先前预估的每盎司2,275美元.

"对于欧洲政策官员能否就主权债务危机提出可信的政策解决方案,同时刺激欧洲增长,存在不确定性,市场持续感到担忧,仍将是金价的推动因素,"兴业银行在给客户的报告中称.

兴业银行预期2012年银价将上扬,平均价格为每盎司44.75美元.但2011年第四季白银价格预估则由每盎司45美元下修至每盎司40美元.

该行预估2012年铂金平均价格为每盎司1,780美元,较先前预估减少75美元,因需求前景趋弱.但预期铂金价格第四季将反弹.

兴业银行亦调降2012年钯金价格预估至每盎司790美元,先前的预估为每盎司820美元.

现货金周一报每盎司1,672.10美元,现货银报每盎司31.92美元,铂金报1,516.74美元,钯金报611.25美元.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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