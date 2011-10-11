11日盘前分析：维稳市场意图明显

在欧美主要经济体仍处于经济下滑阶段以及国内货币政策延续紧缩态势的背景下，昨日A股市场并未开门红，在权重股普遍低迷的拖累下，股指表现仍然疲软。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在欧美主要经济体仍处于经济下滑阶段以及国内货币政策延续紧缩态势的背景下，昨日A股市场并未开门红，在权重股普遍低迷的拖累下，股指表现仍然疲软。

不过，收盘後传出中央汇金公司再度出手增持四大国有银行股票的消息，并最终得到证实。从历史经验来看，汇金出手增持四大银行股票多以稳定市场信心为主要目的。

目前银行股估值水平已处于历史底部区域，此次汇金宣布增持，将有助于稳定市场对金融股的信心。不过，决定未来市场走向的关键因素仍是国内经济基本面。

近期A股市场量价迭创新低，市场信心缺失，汇金此时出手增持，尽管不会成为A股市场的拐点，但是短期内对市场的提振作用还是较为明显的，结合节前连续下跌所积累的超跌动能，大盘短线反弹概率大大增加。

不过，从现阶段的情况看，市场对未来银行业的担忧仍有增无减，导致银行股始终难以摆脱低迷的态势，即便汇金在二级市场上自住购入四大行股票，在短期内，银行股仍然无法摆脱盈利能力大幅下降的现实，这也决定了A股市场还将处于一个中期的震荡筑底过程。

消息面，三家A股上市公司11日率先披露三季报。其中，歌尔声学、乐视网净利大幅增长，华昌化工实现扭亏。

三季报显示，1-9月，歌尔声学实现营业总收入27.54亿元，同比增长49.21%；净利润3.50亿元，同比增长81.90%；基本每股收益0.47元。乐视网实现营业总收入3.56亿元，同比增长105.66%；净利润8739.94万元，同比增长72.99%；基本每股收益0.40元。华昌化工实现营业总收入29.69亿元，净利润5799.01万元，较去年同期-6348.54万元的水平大幅增加。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。