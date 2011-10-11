iPhone 4S单日预购量刷纪录

首次出售iPhone的Sprint Nextel称200美元版iPhone 4S已经全部售出并暂停接受预订.同时AT&T周一午後在官网上宣布,预定同款iPhone的顾客目前需等待21-28天才能收到. 据苹果称,新款iPhone订单在头24小时内即超过100万,一举打破公司此前单日售出60万支iPhone 4的纪录.路透