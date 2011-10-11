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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 09:46 BJT

iPhone 4S单日预购量刷纪录

首次出售iPhone的Sprint Nextel称200美元版iPhone 4S已经全部售出并暂停接受预订.同时AT&T周一午後在官网上宣布,预定同款iPhone的顾客目前需等待21-28天才能收到.据苹果称,新款iPhone订单在头24小时内即超过100万,一举打破公司此前单日售出60万支iPhone 4纪录.路透

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