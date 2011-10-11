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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 09:44 BJT

法兴银行下修明年金价预估

法国兴业银行表示,尽管金价近期回落,该行仍普遍看多黄金前景,但也下调了2012年金价预估. 兴业现在预期2012年平均金价为每盎司2,175美元,低于先前预估的每盎司2,275美元. "市场持续感到担忧,仍将是金价的推动因素,"兴业银行在给客户的报告中称. 路透

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