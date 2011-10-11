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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 09:41 BJT

社科院：今年中国GDP增速料9.4%

中国社科院周二发布报告预计,2011年中国GDP增速将达到9.4%左右,比2010年略回落;CPI全年将上涨5.5%左右. 刊登在《中国证券报》的报告并建议,今明两年宏观调控仍需以稳为主,政策搭配审慎灵活,解决传统制造业中小型微型企业所面临的融资难和高利贷问题. 路透

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