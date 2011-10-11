中国外交部称美国的人民币汇率议案或引发贸易战

中国外交部副部长崔天凯周一在记者会上重申,拟定于本周在美国参议院投票,旨在施压中国令人民币升值的议案,若获得通过,将导致贸易战并损及中美关系. 他亦表示,如果中美发生贸易战,将进一步损害美国就业增长,并阻碍全球经济复苏. 美参议院周二会对议案最後投票.路透