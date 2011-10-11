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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 09:35 BJT

中央汇金开始在二级市场自主购入四大行股票

中央汇金公司将在二级市场自主购入中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四行股票,并从即日起开始有关市场操作. 新华社周一引述中央汇金公司称,此举是为了支持国有重点金融机构的稳健经营和发展,稳定国有商业银行股价. 路透

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