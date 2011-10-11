版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 09:34 BJT

中国未来十年累计需转移逾1亿农村人口--报告

中国国家人口计生委发布《中国流动人口发展报告2011》称，中国未来十年累计需转移农村人口1亿以上。由于新生代农民工不愿返乡务农，这将检验城镇福利和服务能力。媒体周一报导称，该份报告预测2020年中国城镇人口将超过8亿，其中很多人是没有养老和医疗保险的农民工。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐