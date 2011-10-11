ISS建议新闻集团股东将默多克父子踢出董事会

路透10月10日电---企业管理服务公司ISS周一称，新闻集团(NWSA.O)今年股东大会上，应将默多克父子三人，以及其他10名董事踢出董事会。

新闻集团旗下小报《世界新闻报》窃听丑闻7月曝出後，撼动整个新闻集团。ISS称，这次丑闻“充分暴露出严重疏于管理、缺乏独立的问题”。

ISS指出，新闻集团董事会未针对不道德的商业行为确立“强有力的高层基调。”ISS主要为美国一些机构投资者就股东投票提供顾问服务。

窃听丑闻曝出後不久，新闻集团董事会批准默多克2011年6月止财年获红利1,250万美元。ISS对此严厉抨击。

新闻集团有投票权的股份中，默多克占了40%，因此牢牢掌控着公司。

包括默多克父子三人在内，ISS建议新闻集团股东在10月21日的股东大会上，换掉15名董事中的13名。

新闻集团称“很不认同”ISS的分析。（完）

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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