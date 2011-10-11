ISS建议新闻集团股东将默多克父子踢出董事会

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透10月10日电---企业管理服务公司ISS周一称，新闻集团(NWSA.O)今年股东大会上，应将默多克父子三人，以及其他10名董事踢出董事会。
新闻集团旗下小报《世界新闻报》窃听丑闻7月曝出後，撼动整个新闻集团。ISS称，这次丑闻“充分暴露出严重疏于管理、缺乏独立的问题”。
ISS指出，新闻集团董事会未针对不道德的商业行为确立“强有力的高层基调。”ISS主要为美国一些机构投资者就股东投票提供顾问服务。
窃听丑闻曝出後不久，新闻集团董事会批准默多克2011年6月止财年获红利1,250万美元。ISS对此严厉抨击。
新闻集团有投票权的股份中，默多克占了40%，因此牢牢掌控着公司。
包括默多克父子三人在内，ISS建议新闻集团股东在10月21日的股东大会上，换掉15名董事中的13名。
新闻集团称“很不认同”ISS的分析。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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