中俄将在普京访华期间举行新一轮能源会谈

路透北京/莫斯科10月10日电(记者 Chris Buckley/Gleb Bryanski)---中国和俄罗斯将在普京访华期间讨论一项天然气协议，但一名俄罗斯官员周一表示，迄今还没有签署协议的计划。

普京将从周二开始对中国进行为期两天的正式访问，这也是普京宣布参选俄罗斯总统以来的首次海外之行。普京可能寻求缩小中俄双方在30年天然气合作项目中的价格分歧。

中国外交部发言人刘为民在新闻发布会上表示，在此次普京访华期间，中国国务院副总理王岐山将与俄罗斯副总理谢钦(Igor Sechin)举行新一轮的能源合作谈判。

但有迹象表明，会谈不会在价格方面达成最终协议。俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)(GAZP.MM)负责出口业务的高管亚历山大・梅德韦杰夫(Alexander Medvedev)表示，自己不会参与正式会谈。

亚历山大・梅德韦杰夫表示，他在北京只是以备中国官员或将与其谈话。

他在接受路透电话采访时表示：“很明显，找到解决方案并不容易。”

刘为民未就天然气协议的前景直接置评。梅德韦杰夫上月对路透表示，中俄长达五年的天然气合作谈判可能不会在今年完成。

俄罗斯政府高官Yury Ushakov表示，普京在本次访华期间没有签署天然气定价协议的计划。

他表示，由谢钦率领由政府官员、专家和能源行业高管组成的代表团已在北京，就未来天然气供应等一系列问题与中方展开讨论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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