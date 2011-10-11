香港《经济日报》：占领华尔街 美社会尖锐对立

（10月11日社评）

美国"占领华尔街"行动,已达三星期,有扩大之趋势.虽然还未成为全国性政治运动,但在政治操作下,随时发展成一个较大规模之社会运动.由一班网民发起之“占领华尔街”运动,蔓延至美国25个城市.参与者背景迥异,既有失业人士,亦有学生、工人、白领以至无政府主义者等.他们虽然聚焦批评华尔街金融界人士,与政客挂钩,大搞"金融霸权",亦有部分提出反战等口号,但总体上,未有清晰政治诉求.由于互联网的威力,加上知名人士如索罗斯等支持,逐渐占据主流传媒的版面.

不过,“占领华尔街”运动,暂仍限于街头,能否发展成全国性运动,要看两个情况:其一,运动能否有一套清晰的纲领、目标及行动时间表.虽然运动组织仍然松散,但已经有知识界加入整合理念,以及有纽约工会领袖人士加入组织及串连.假如运动能够短期凝聚成一个简单、明确及直接的行动纲领,其影响力会大增.其二,有没有政治力量参与,结合主流政治.共和党高层曾高调批评,运动参与者为流氓,大搞阶级战争,此举只会激化情绪,令事件更政治化.部分民主党人士,如众议院民主党领袖佩洛西已表示,同情示威者.假如民主党能成功与运动合流,变成更强大的政治运动,随时成为下届美国大选的重要议题.

美国经济矛盾尖锐,两股民粹运动,共和党背後之茶党,与“占领华尔街”各走极端,导致社会分化对立.下年美国总统大选,就是两股民粹政治之战.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。