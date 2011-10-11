中国政府将对三大国有石油公司等进行海油开发大检查

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月11日电---为汲取蓬莱19-3油田溢油事故教训,防范海上溢油事故,中国国土资源部将会同六个部门组织开展海洋石油勘探开发溢油污染风险防范大检查.检查对象包括从事海洋石油勘探开发的三家国有石油公司和中外作业者.
新华社周一晚间报导引述国土资源部称,此次检查内容重点是海上溢油风险防范规章制度制订与执行情况、油田总体开发方案的编制与执行情况、生产作业情况、风险防范设施完整性管理情况、海上溢油风险应急管理情况等.
检查范围涉及渤海(辽东湾、渤海湾、渤海中南部)、东海、南海东部、南海西部等海洋石油勘探开发的石油平台、石油管线、浮式生产储油装置(FPSO)、陆岸终端和相关石油码头、运油及作业船只等.
报导并称,检查组将进行现场抽查,对国家石油公司及作业者覆盖面达到100%,所有油田都要登平台检查,平台检查率不低于20%,油田邻近海域环境监测完成100%.
在中国从事海洋石油勘探开发企业包括中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、康菲石油(COP.N)中国有限公司、科麦奇中国石油有限公司等.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)