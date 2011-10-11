中缅同意“妥善处理”密松水坝项目

路透北京10月10日电---中国与缅甸已同意“妥善处理”密松水坝项目搁置引发的争议，同时中国国家副主席习近平表示希望双方通过“友好协商”寻求妥善解决的办法，确保两国交流合作关系稳定发展。

缅甸总统吴登盛9月30日宣布搁置该项由中国公司投资建设的密松水坝项目，因公众一直对项目表示不满。

上周中国呼吁就水坝争议举行对话。缅甸总统特使、外交部长吴温纳貌伦到访中国，与习近平及中国外交部长杨洁篪举行了会晤。

新华社引述中国外交部的话称，两位外长同意本着友好协商的精神“妥善处理”有关事宜，并一致认为应继续加强中缅互利合作。

外交部网站声明引述习近平的话称：“对合作过程中出现的问题，希望双方通过友好协商，寻求妥善解决的办法，确保中缅各领域交流合作关系健康稳定向前发展。”

这是密松水坝项目被搁置以来中缅官员的首次会晤。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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