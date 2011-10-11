中缅同意“妥善处理”密松水坝项目

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月10日电---中国与缅甸已同意“妥善处理”密松水坝项目搁置引发的争议，同时中国国家副主席习近平表示希望双方通过“友好协商”寻求妥善解决的办法，确保两国交流合作关系稳定发展。
缅甸总统吴登盛9月30日宣布搁置该项由中国公司投资建设的密松水坝项目，因公众一直对项目表示不满。
上周中国呼吁就水坝争议举行对话。缅甸总统特使、外交部长吴温纳貌伦到访中国，与习近平及中国外交部长杨洁篪举行了会晤。
新华社引述中国外交部的话称，两位外长同意本着友好协商的精神“妥善处理”有关事宜，并一致认为应继续加强中缅互利合作。
外交部网站声明引述习近平的话称：“对合作过程中出现的问题，希望双方通过友好协商，寻求妥善解决的办法，确保中缅各领域交流合作关系健康稳定向前发展。”
这是密松水坝项目被搁置以来中缅官员的首次会晤。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。