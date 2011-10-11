死亡证明显示乔布斯死于呼吸骤停

路透10月10日电---死亡证明显示，苹果公司(AAPL.O)联合创始人乔布斯死于由胰腺肿瘤引起的呼吸骤停。

美国加州圣克拉拉(Santa Clara)县公共卫生部门公布的死亡证明显示，乔布斯上周三约下午3点在加州帕洛阿尔托(Palo Alto)的家中去世。证明称“呼吸骤停”是造成死亡的直接原因，而“转移性胰腺神经内分泌肿瘤”则是引起呼吸问题的原因。

乔布斯去世後并未尸检。

乔布斯上周五被安葬在帕洛阿尔托一处非教派墓地。

乔布斯一直在与病魔作斗争，但自2004年手术以来，他几乎从不提及他与癌症的抗争。今年8月，他辞去苹果执行长一职，将其移交给蒂姆・库克(Tim Cook)时，乔布斯只是表示，他不能再履行执行长的职责了。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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