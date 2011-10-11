孕妇服用鱼油未必提高後代智商

路透9月30日电---有说法称孕妇服用鱼油丸有助胎儿大脑发育，但西班牙一项研究显示，对六岁儿童的智商评测表明，孕妇服用这些补充剂对後代并无功效。

这项研究报告发表在《美国临床营养学杂志》，印证了之前挪威一项类似研究结果。挪威研究发现，母亲孕期和哺乳期是否服用鱼油补充剂，对後代七岁时的智商并无影响。

鱼类和其他食物中含有的DHA等脂肪酸，据称对胎儿发育有重要作用。问题在于，母亲通过补充剂摄入更多脂肪酸，是否真的对孩子更有益。

研究人员确实发现，若母亲分娩前後血红细胞中DHA水平较高，其子女在六岁时智力测试结果往往高于平均水平。

不过，血红细胞中DHA水平高的母亲可能未必服用了鱼油，而是长期通过多种渠道摄入DHA所致。

研究者认为，这可能意味着长期摄入脂肪酸“较仅在孕期服用补充剂更有益处”。

奥斯陆大学医院的Ingrid Helland是之前挪威类似研究项目的负责人，她表示，当前的研究没有考虑儿童饮食，这可能影响研究结果。

“（孕妇产前补充鱼油）可能有些效果，但被其他因素（遗传、社会刺激和营养等）盖过了，”Helland在给路透的邮件中写道。

她并不完全否认服用鱼油可能有益。

她说：“如果有朋友问我要不要服用补充剂，我会建议服用，但我同时要强调，并无科学依据表明这对胎儿有益。”（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。