对美国民众而言 复苏更像衰退--研究

路透华盛顿10月10日电---难怪很多美国人感觉经济根本就没有复苏过。

据一项新研究，自2009年夏季经济开始复苏以来，经通胀调整後的美国工人收入，实际上比经济衰退期间下降更快。

该份报告的研究者为两位美国人口统计局前经济学家Gordon Green与John Coder。研究进一步呈现了美国经济复苏的疲态特征。

研究发现从2009年6月至2011年6月，经通胀调整後的美国民众收入中值下降6.7%，大约是经济衰退期间降幅3.2%的逾两倍。

到2011年6月份，家庭实际年收入已从2007年12月衰退刚开始时的5.53万美元降至4.99万美元。基本而言，虽然经济恢复增长，美国家庭收入仍在减少。

今年上半年美国经济增长状况尤其令人失望，年增速不足1%。第二季度消费者支出增速仅为0.7%，创2009年第四季度以来最低增幅。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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