11日午间分析：沪指早盘高开低走

今日A股市场早盘呈现高开低走态势。受汇金公司增持四大行股票以及昨夜美股大涨的提振，今日沪深两市双双大幅跳空高开，其中沪综指开盘即重回2400点关口之上，不过由于市场观望情绪仍浓厚，市场做多热情匮乏，导致指数逐级震荡回落，午盘沪综指报收于2361.58点，上涨0.72%。

笔者认为，尽管汇金增持四大行，但是其主要目的还是稳定市场重心，重树投资者信心，但是就目前的市场环境而言，在国内经济、政策以及外部环境仍存在较多不确定性的背景下，大盘并不具备出现拐点的条件。（完）