新闻稿：汤森路透成功预测诺贝尔科学及经济学奖

汤森路透10月10日--诺贝尔奖委员会于10月相继宣布获得2011年诺贝尔生理及医学奖、物理学奖、化学和经济学奖的九位科学家，均为汤森路透“引文桂冠奖”(Citation Laureates)得主。汤森路透成功预测诺贝尔奖彰显了科学引文分析的强大力量。

于10月10日晚颁布的2011年诺贝尔经济学奖得主揭晓，纽约大学教授托马斯?J?萨金特（Thomas J. Sargent），普林斯顿大学教授克里斯托弗?A?西姆斯（Christopher A. Sims）获此殊荣。二人也是2008汤森路透引文桂冠奖经济奖的获得者。

从10月3日至10日，伴随诺奖科学和经济类奖项的逐一揭晓，世人为引文桂冠奖的精准预测而惊叹不已。

10月3日，获得诺贝尔生理及医学奖的科学家是布鲁斯-比尤特勒（Bruce A. Beutler）、朱尔斯-霍夫曼（Jules A. Hoffmann ）和拉尔夫-斯坦曼（Ralph M. Steinman），他们因为其在免疫研究领域的重大贡献而获奖。

并非巧合的是，汤森路透曾经于2008及2010年即分别作出预测，他们将获得诺奖。科学家Bruce A. Beutler 及Jules A. Hoffmann 曾在2008年入选汤森路透引文桂冠奖医学奖（Medicine），而科学家Ralph M. Steinman于2010入选。

10月4日，诺贝尔物理学奖揭晓，美国、澳大利亚三位科学家Saul Perlmutter、Brian P. Schmidt和Adam G. Riess获奖。此三位科学家均获得2010年汤森路透引文桂冠奖。

10月5日，诺贝尔化学奖揭晓，以色列科学家Dan Shechtman获奖，而该科学家名为2008年汤森路透引文桂冠奖之列。

汤森路透是使用定量数据来分析和预测年度诺贝尔奖得主的唯一机构。每年，该机构都会根据来自权威的引文数据库 Web of ScienceR 的数据进行定量分析，以确定诺贝尔奖学科领域中——包括生理学或医学、物理、化学和经济学——最具影响力的研究人员。根据其发表的研究成果的总被引频次，这些高影响力研究人员被授予汤森路透“引文桂冠”得主称号，预示着他们可能成为今年或不久将来的诺贝尔奖得主。自2002至2010年，已经有21位“引文桂冠”得主获得了诺贝尔奖。而今年这个数字又显着增加了，这无疑再次彰显了科学引文分析的强大力量。

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