缅甸越南与中国关系现阴霾 印度趁机拉拢

路透新德里10月10日电(记者 Matthias Williams)---印度本周将接待缅甸和越南领导人，令印度有机会与两国建立密切经济和安全关系。目前缅甸、越南与中国关系现阴霾。

印度想加强与缅甸的交流，以期从缅甸获得其经济发展所需的天然气储备、木材和农产品。缅甸传统上被视为属中国的势力范围。

为此，印度官员正密切留意缅甸新任文职政府为引入民主和经济改革所采取的举措。

缅甸总统吴登盛将于10月12-15日访问印度。

缅甸正寻求平息与中国就停建中国投资的伊洛瓦底江密松水电站而产生的纷争，此事有望令印度拉近与缅甸的关系。

伦敦政治经济学院(London School of Economics)缅甸专家Maung Zarni表示：“缅甸能逐步减少对中国的依赖符合印度和美国的利益。”

“中国正在从商业、人口、地缘战略上渗入我们国家。印度是这场战争的大输家，但最大的受害者终将是缅甸民众。”

越南国家主席张晋创将从周二起对印度进行为期三天的访问，令印度有机会与其加强贸易和国防关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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