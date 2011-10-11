洪博培呼吁美国发展新型国际关系

路透新罕布什尔州胡克西10月10日电（记者 John Whitesides）---美国共和党热门总统候选人洪博培周一呼吁，美国应利用其坚实的国际经济夥伴关系，以及在新的“太平洋世纪”（ Pacific Century）的领导地位，开创美国全球存在的新时代。

他表示，美国应摈弃冷战思维套路，致力于建立新型国际关系。洪博培是美国前任驻华大使，自认为是共和党内最有经验的外交家。

洪博培在南新罕布什尔大学有关外交政策的演讲中表示：“当前，我们需要基于扩张的外交政策，通过夥伴关系和贸易协议加强美国竞争力和全球影响力。”

与同为共和党总统候选人的罗姆尼（Mitt Romney）不同，洪博培对罗姆尼所持的美国应加快海军舰队建设，建立美军军事霸主地位的观点表示异议。

洪博培称：“简单提倡拥有更多的军舰、部队和武器，并非可行之道。我们需要在全球事务中表现得更加灵活、更加智慧，以及更强的经济影响力。”

罗姆尼上周呼吁美国应重新考虑从阿富汗撤军计划，洪博培对此持批评意见，呼吁尽快从阿富汗全部撤军，并表示不能用军队来建立一个国家。

洪博培称：“我们不能强行干预别的国家，我们甚至都无法强行改变自己的城市。认为我们能把部落首领变成民主政治领袖的观点是文化自大的表现。”

他还表示，随着人口、经济和军事重心转向亚太地区，“太平洋世纪”即将来临，美国必须加强与中国及印度的关系，以引领这一趋势。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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