洪博培呼吁美国发展新型国际关系

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透新罕布什尔州胡克西10月10日电（记者 John Whitesides）---美国共和党热门总统候选人洪博培周一呼吁，美国应利用其坚实的国际经济夥伴关系，以及在新的“太平洋世纪”（ Pacific Century）的领导地位，开创美国全球存在的新时代。
他表示，美国应摈弃冷战思维套路，致力于建立新型国际关系。洪博培是美国前任驻华大使，自认为是共和党内最有经验的外交家。
洪博培在南新罕布什尔大学有关外交政策的演讲中表示：“当前，我们需要基于扩张的外交政策，通过夥伴关系和贸易协议加强美国竞争力和全球影响力。”
与同为共和党总统候选人的罗姆尼（Mitt Romney）不同，洪博培对罗姆尼所持的美国应加快海军舰队建设，建立美军军事霸主地位的观点表示异议。
洪博培称：“简单提倡拥有更多的军舰、部队和武器，并非可行之道。我们需要在全球事务中表现得更加灵活、更加智慧，以及更强的经济影响力。”
罗姆尼上周呼吁美国应重新考虑从阿富汗撤军计划，洪博培对此持批评意见，呼吁尽快从阿富汗全部撤军，并表示不能用军队来建立一个国家。
洪博培称：“我们不能强行干预别的国家，我们甚至都无法强行改变自己的城市。认为我们能把部落首领变成民主政治领袖的观点是文化自大的表现。”
他还表示，随着人口、经济和军事重心转向亚太地区，“太平洋世纪”即将来临，美国必须加强与中国及印度的关系，以引领这一趋势。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。