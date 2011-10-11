中国逾七成小企业料未来半年前景悲观--调查

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月11日电---中国北京晨报周二援引一调查结果称,原材料、人工成本上涨,以及订单大幅萎缩,挤压中国小企业利润,逾七成小企业预计未来半年没有盈利或小幅亏损.
北京大学国家发展研究院联合阿里巴巴集团对不到3，000家小企业调查,多数销售额在3,000万元人民币以下,员工数在100人以下,结果显示, 72.45%的小企业预计未来六个月没有利润或小幅亏损,对未来六个月经营信心较低.
而3.29%的小企业预计未来六个月可能大幅亏损或歇业,对未来经营持悲观态度.受访企业主要集中在珠三角.
报导称,原材料和人工成本上涨仍然是挤压小企业利润的重要因素;此外与去年不同的是,小企业现在还面临订单大幅萎缩的夹击.
报告显示,受到欧债、美债危机的影响,珠三角地区小企业订单量较2010年下滑约30%.再加上越南、印度等区域企业以低价加入订单的抢夺,国内小企业低价抢单已没有空间;另外,房地产调控也导致国内建材及配套产品相关订单在逐步减少.
受此影响,目前珠三角小企业平均开工率下滑至70.92%.
近期,中小企业融资难,民间借贷在部分地区蔓延并出现资金断裂的问题广受关注.
中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资,并妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)