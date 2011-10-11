G20戛纳峰会将聚焦欧债危机--欧盟领导人

路透布鲁塞尔10月10日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周一在信函中透露,20国集团(G20)领导人十分担心欧洲危机会蔓延至全球其它地区,因此这将成为11月初峰会的关注焦点.

然而,两人在写给欧盟其他领导人的信函中写道,在11月3-4日法国戛纳(坎城)峰会上,同样也会讨论美国和新兴经济体给全球经济成长带来的风险.

"欧洲将成为戛纳峰会的焦点,"信中写道.

"我们G20夥伴国的看法是,如果欧洲不解决自身的主权债危机,将会给全球经济带来扩散危险.我们需要表明,欧盟决心采取一切必要措施来克服当前的难题,"他们说.

20国集团由世界主要的发达国家和发展中国家组成.

信函提到,在欧债危机爆发前已存在的很多经济失衡问题目前犹存.他们经常抱怨中国低估人民币汇率,以及美国的储蓄不足.

"因此我们需要确保平衡地商讨全球经济面临的各种风险,包括来自美国和新兴市场经济体的风险.各国都需要作出贡献,"信函并称.

信函重申了欧盟财长有关扩大IMF特别提款权(SDR)篮子货币路线图的呼吁.

有些决策者希望,SDR能成为全球新的储备货币,以降低国际市场对美元的依赖.

如果SDR货币篮子将中国人民币纳入其中,决策者冀望中国政府更愿意允许目前受到严格管控的人民币升值,这反过来或有助于平衡全球贸易和储蓄模式.

欧盟还期望在G20峰会上磋商,有否可能给予IMF更多和更好的工具以救助面临系统性压力的国家,以及该机构是否拥有足够资金开展上述干预.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英;审校 龚芳/丁琦

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