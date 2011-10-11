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中国财经 | 2011年 10月 11日 星期二 12:22 BJT

北汽集团对参与萨博重组无兴趣--董事长

路透成都10月11日电---中国国有汽车生产商北汽集团董事长徐和谊周二表示,该集团无意参与对萨博SWAN.AS的任何救助计划.

徐和谊在成都参加行业论坛时,对记者发表了上述看法.

他还称,北汽正就购买海外汽车零部件资产进行谈判,但没有详细说明.

瑞典报纸Dagens Nyheter上周四引述匿名知情人士消息称,沃尔沃汽车的东家中国吉利汽车(0175.HK)有意将正在困境中挣扎的汽车制造商萨博SWAN.AS收入囊中.[ID:nCN2006041]

在中国青年汽车与庞大同意投资萨博之前,萨博已经宣布与华泰汽车的交易,但後来告吹.

此後,有关北汽可能有意救助萨博的市场传言就开始散播.(完)

--编译 徐文焰/李爽; 审校 张涛

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