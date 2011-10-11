北汽集团对参与萨博重组无兴趣--董事长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透成都10月11日电---中国国有汽车生产商北汽集团董事长徐和谊周二表示,该集团无意参与对萨博SWAN.AS的任何救助计划.
徐和谊在成都参加行业论坛时,对记者发表了上述看法.
他还称,北汽正就购买海外汽车零部件资产进行谈判,但没有详细说明.
瑞典报纸Dagens Nyheter上周四引述匿名知情人士消息称,沃尔沃汽车的东家中国吉利汽车(0175.HK)有意将正在困境中挣扎的汽车制造商萨博SWAN.AS收入囊中.[ID:nCN2006041]
在中国青年汽车与庞大同意投资萨博之前,萨博已经宣布与华泰汽车的交易,但後来告吹.
此後,有关北汽可能有意救助萨博的市场传言就开始散播.(完)
--编译 徐文焰/李爽; 审校 张涛
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)