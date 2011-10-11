更正:法国料将维持AAA债信评级

(更正:正文第九段"银行市值仅为69亿欧元",应为"股东权益资本仅为69亿欧元")

路透巴黎10月7日电---分析师表示,即使法国承担Dexia的数十亿欧元债务并向其它银行挹注资金,其也应该能继续守住珍贵的AAA债信评级,关键是要在采取行动前规定好条件.

分析师表示,有限债务担保及对银行股份一次性投资不会构成主权债的风险.有限债务担保将被计入表外项目,而股份投资能随时间增值.

但仅在法国政府煞费苦心地为保住AAA评级投入了120亿欧元后数周,就对Dexia进行救援,加上或需向其它银行注资,将令法国更加捉襟见肘.

"对Dexia的救援无论是仅限于信贷担保,还是演变成直接注资,对法国债信评级都不会有影响,"资深咨询师、前政府顾问Jacques Delpla表示.

他表示,今後通过低价股权对其它受困法国银行进行资本重组,可能在一段时间过後给国家带来收益,此法应被视作有利于评等.

"评级机构会对一个国家债务的可续性进行评估.这是能带来高额收益的一次性投资,因此即使法国花大价钱对整个银行系统进行资本重组,也不应对其评等造成影响."

Dexia股价暴跌,令法国和比利时被迫采取行动.两国承诺为其债务进行担保,可能还不得不注资.比利时则希望平分这笔花销.

但要到银行董事会周末会议结束後,才能知晓担保细节及银行是否会被分割.法国最终可能要为数百亿欧元债务担保.

截止6月底,Dexia资产超过5,000亿欧元,股东权益资本仅为69亿欧元.一旦银行因希腊、意大利、葡萄牙和西班牙主权债务的风险敞口蒙受巨额亏损,这69亿欧元很快就会蒸发殆尽.

Dexia主要问题在于,依赖货币市场短期融资来支持数百亿欧元资产,其中大部分是长期债券,限期长达数十年.

**时间紧迫**

随着救援计划逐渐成型,法国也逐渐倾向于剥离Dexia在法国境内的业务,将其整合进国有银行Caisse des Depots和Banque Postale,後者为法国邮政局旗下银行.

这家"坏账银行"将持有Dexia欲出售的950亿欧元债券,其中包括欧元区二线国家主权债、70亿欧元的美国抵押贷款相关债券、授出的信贷额度以及Dexia在意大利和西班牙的公共贷款部门.

一位匿名分析师称,该坏账银行承担的任何损失恐不会计提多年,且规模不会太大,因此对法国评级的直接风险甚微.

对Dexia银行的援助行动,以及对其他银行资本重整的压力,恰逢艰难时刻.但由于法国经济趋疲威胁到实现削减赤字目标,法国评级正在接受检讨.

在欧元区六个AAA评级的国家中,法国已是债务和赤字水平最高的国家,法国中右翼总统萨科齐控制开支的压力陡增.由于选民饱受经济低迷之苦,萨科齐料将在明年4月面临激烈的连任选战.

作为仅次于德国的欧洲金融稳定机构(EFSF)第二大担保国,法国保住评级对于欧元区援助希腊、葡萄牙和爱尔兰的EFSF基金而言也至关重要.

法国对评级的不安情绪一直被外交官和德国消息人士称为法德两国立场分歧的原因,他们在是否欧元区EFSF救援基金应用于救助银行,而非各国政府财政的问题上看法不一.

法国财政部一位消息人士周五否认与德国政府之间存在任何意见分歧,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔将于周日举行会谈,商讨如何强化欧洲银行业和遏制希腊债务违约担忧.

**银行业变成政治议题**

法国主要银行--法国巴黎银行(BNPP.PA),法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)的股价急跌,已导致萨科齐介入并提供援助的压力大增,反对党社会党将此议题变成大选前的辩论主题,为这一问题火上浇油.

由于法国债务偿付成本已与该国的所得税收入总额几乎相当,萨科齐不愿承担任何评级下调的风险,因调降评级会导致债务支出膨胀,并让他作为让法国退出AAA评级成员国的时任总统而"名留史册".

"如果意大利和西班牙违约,以及更多法国银行需要救助,这可能会影响法国的评级,因该国的评级已经处于危险境地,"Capital Economics的Jennifer McKeown表示.

在2008年纾困Dexia时,法国提供了36.5%的担保金,比利时提供了60.5%,卢森堡则承担剩馀部分.这次,Dexia受流动性问题和对希腊的高曝险困扰,比利时希望"均衡"分担负担.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)周一在接受RTL电台的访问时淡化了纾困Dexia的风险,他表示,"这不会增加国家的债务负担,因为根据欧盟统计局(Eurostat)的规定,所有对金融机构的担保金不计入公共债务."

法国政府最近为2011年的剩馀时段和2012年制定了节省120亿欧元的目标,将主要通过削减免税的方式实现.

当法国执政的保守党半个世纪来首次丧失对参议院的控制时,这给予该国的评级前景当头一棒,同时也埋葬了萨科齐在宪法中加入预算平衡法规的希望.

"这种形势对于法国非常微妙...但风险很大程度上取决于实际措施会是怎样,"德国商业银行驻伦敦分析师David Schnautz表示.

"仅通过政府担保,增加资产负债表中的负债,将会增加贷款额,但并不一定会有好的回报,因为这会比直接购买股票更引起评级机构的怀疑,而股票以後也可以抛出,"他表示.

惠誉评级法国分析师Maria Malas-Mroueh本周表示,救助银行一把双刃剑."显然,增加应急负债不是件好事,但支持银行业又具有积极意义,"她对路透表示.(完)