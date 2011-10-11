观测：中国三季度GDP增速料续降

* 公布内容: 9月CPI和PPI、三季度GDP等其他经济数据

* 公布时间: 10月14日、10月18日

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

三季度国内生产总值(GDP) 9.2 9.0-9.4 9.5 9.6 21

9月数据:

居民消费价格指数(CPI) 6.1 5.9-6.5 6.2 3.6 21

CPI环比 0.5 0.2-0.9 0.3 0.6 10

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.8 6.5-7.1 7.3 4.3 20

社会消费品零售总额 17.0 16.0-17.8 17.0 18.8 21

工业增加值 13.3 12.9-14.0 13.5 13.3 21

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 24.8 22.3-25.1 25.0 24.5 21

--数据要点:

路透综合21家机构预测中值结果显示,中国三季度经济增速将继续下滑,显示紧缩货币政策

下,实体经济增长继续从过快向正常回归.三季度国内生产总值(GDP)预计将同比增长9.2%,较

二季度的9.5%回落,但仍远高于年初制定的全年8%经济增速目标.

预测中值并显示,9月居民消费价格指数(CPI)预计同比上涨6.1%,创四个月来低位;工业生产

者出厂价格(PPI)同比涨幅则料录得6.8%,亦较上月回落.数据显示随着年内抗通胀政策不断加

码,物价已是强弩之末.

接受调查的分析人士认为,尽管受国庆假期影响,蔬菜与肉类成为推动当月食品价格上涨的

主要因素,但总体而言,食品价格涨势已有所缓和,这符合市场预期通胀在三季度出现拐点,预

计未来数月CPI仍将继续保持下降趋势.

新华社此前发表述评称,四季度CPI同比涨幅将继续小幅下行,稳物价的政策调控效果初步显现.中证报周一发表社评认为,自7月加息後,货币政策紧缩基调已有所放缓,

四季度货币政策可能进入观察期.

调查并显示,工业增加值和固定资产投资同比增速将温和下降,而社会消费品零售总额增速

料与上月持平.分析人士认为,上述数据增长略微减速主要是由于全球经济环境疲软及中国的

紧缩政策.

不过,总体看,未来中国GDP增长的动力依旧是内需强劲,包括固定资产投资和零售销售.而鉴

于目前的CPI水平,货币政策或有微调空间,但整体基调不会出现大动,放松仍尚远.

中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)连续两月小幅回升,显示经济回稳态

势进一步增强.但同期,汇丰PMI则续居荣枯分水岭50线下,显示制造业增速仍

在轻微放缓,但发展态势趋稳.

--市场影响:

若9月数据显示通胀未能如市场预期般继续回落,价格上涨压力依然较大,那麽市场对货币政

策紧缩基调将持续放缓的预期或将落空,从而令本已疲弱的国内股市及饱受资金面冲击的债市

雪上加霜.

中国股市沪综指9月连续第三个月收跌,跌幅达8%;银行间债市方面,尽管9月最後一周

收益率总体下跌,但9月通胀数据及资金面则将成为国庆节後债市关注的焦点.

同时,若三季度GDP及月度工业、投资、消费数据明显低于预期,则会加剧市场对经济"硬着

陆"的悲观预期,从而直接冲击市场信心.

与之相反,若各项数据好于预期,则会进一步巩固市场对于实体经济趋稳和控制通胀见效的

信心,并为未来政策调整提供更多空间,为投资者带来信心.

以下为本次路透调查的结果:

机构 三季度GDP CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资

零售总额

---------------------------------------------------------------------------------------

农业银行 9.3 ~ ~ ~ ~ ~ ~

澳新银行 ~ 6.3 ~ 6.8 17.2 13.8 24.8

中银国际 9.2 6.0 0.4 6.7 16.8 13.1 23.8

交银国际 9.3 6.0 0.4 6.8 17.0 13.2 24.8

美银-美林 9.3 6.1 ~ 6.9 16.8 13.0 22.3

渤海证券 9.1 6.2 0.5 6.7 17.1 13.4 24.8

建银国际 9.2 6.0 ~ ~ 16.8 13.3 24.6

建设银行 9.3 5.9 0.2 7.0 17.2 13.3 24.8

中金公司 9.1 6.3 0.7 6.8 16.9 13.2 24.7

大和资本市场 9.0 6.2 ~ 7.1 16.8 13.0 24.6

国信证券 9.1 6.0 0.2 6.5 16.0 13.3 23.0

华宝信托 9.2 6.0 0.5 6.8 17.1 13.2 24.7

IFR Markets 9.2 6.0 ~ 7.1 17.3 13.9 24.8

ING 9.3 6.0 ~ 7.0 17.1 14.0 25.0

民生证券 9.2 6.2 ~ 6.9 16.7 12.9 24.7

瑞穗证券 9.0 6.0 0.4 7.1 17.2 13.5 24.8

领先国际金融资讯9.2 6.2 0.5 6.8 16.8 13.0 24.8

上海证券 9.0 6.5 0.9 6.6 17.8 13.6 25.1

申银万国 9.3 6.2 ~ 6.6 16.9 13.2 24.8

法兴银行 9.1 6.1 ~ 6.7 16.8 13.2 24.5

西南证券 9.4 5.9 ~ 7.1 17.0 13.4 24.8

瑞银 9.0 6.3 ~ 6.5 17.0 13.4 24.8

注: ~ 表示数据不可得.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。