中国合资基金面临“围城”效应

* 合资基金公司面临"围城"效应

* 外资夥伴新策略:退出或转战香港市场

* 中外双方磨合尚需努力

* 基金多元化小型化,为合资基金带来契机

作者 林琦/沈一鸣

路透上海10月11日电---中国规模高达2.4万亿元人民币的基金市场,吸引不少全球财富管理业者争相布局其中,但最近亦不乏急流勇退者.这正如中国知名作家钱钟书所描述的"围城"效应:外面的人想进来,里面的人想出去.

合资基金公司近年来普遍表现平淡,可能令部分外资夥伴检讨其中国策略,退出或转战香港等海外市场将会成为备选方案之一.而如何更好地适应中国的资本市场和管理文化,值得那些准备打翻身仗的合资基金公司仔细考虑.

"目前这个市场上,大一点的(合资)公司都是早先成立的.新成立的公司,竞争压力很大,"普华永道中国合伙人汪棣指出,未来几年若是出现一些小型合资基金公司更换股东之类的情况,将并不令人感到惊奇.

自2003年4月成立国内第一家合资基金公司--国联安基金公司後,目前在国内67家基金公司中,已有38家合资基金公司,占比达57%;而且外方合资夥伴不乏摩根士丹利(MS.N)、瑞银UBSN.VX等知名公司.但总体而言,合资公司资产管理规模普遍不大,鲜有跻身业内前十名.

目前外资在中国合资基金公司中持股上限为49%.一些赶上2006-2007年基金业井喷式增长好年景的合资公司,其规模成长相当迅速,例如瑞信CSGN.VX参股的工银瑞信,英国施罗德(SDR.L)参股的交银施罗德等.但随後成立的合资公司,却没有那麽幸运了.

中国公募基金业的资产管理规模在2008年中期一度出现3.27万亿元的峰值,但随後两年,却持续在2.3万亿元附近徘徊.2010年底,中国合资基金公司的整体市场份额为47%,但只有德意志银行(DBKGn.DE)参股的嘉实基金跻身前十,排名第二位.

**新策略**

正因近年来的回报不佳,一些外资公司开始考虑退出.据熟悉情况的消息人士此前透露,比利时比联集团(KBC.BR)正在积极寻找买家,接手其所持有的金元比联基金公司股权,後者业绩连年亏损是其转让原因之一.

据国际会计师行普华永道最新调查,28家受访基金业者中的11家认为,合资基金公司过去的业绩表现令人失望,以往三年的利润低于预期.还有近70%的受访者预计未来会有一些合资公司从这一市场中退出.

基金研究机构好买基金分析师曾令华指出,"中国理财市场最终会与国际接轨,...但合资公司的春天何时到来,每个公司的想法不同,这就是为什麽有人愿退出,有人想进来."

在普华永道调查中,受访者亦预计会有更多的外资公司进入中国基金业.事实上,去年下半年以来,纽约梅隆(BK.N)、新加坡大华银行(UOBH.SI)、台湾富邦金控(2881.TW)等先後在中国成立合资基金公司.

大陆市场业务裹足不前,令相当多合资基金公司将目光瞄向了海外市场.普华永道该份调查报告指出,在未来三年,合资基金公司的重要经营目标将是进入新的地域市场,如香港.大多合资公司寄希望于人民币国际化带来的新机遇,并相信香港将是一个重要的投资门户.

香港已成为不少基金公司拓展境内合格机构投资者(QDII)产品的重要支撑点,亦是未来中国尝试人民币QFII(境外合格机构投资者)的首选试点地.

中国国务院副总理李克强8月在香港宣布,将允许以人民币QFII方式投资境内证券市场,起步金额为200亿元.业内估计,首批试点名单将在驻港的中国基金公司和券商之中选择,年底前有望推出试点.目前海富通和嘉实等多家合资基金公司已在香港设立分公司.

"在海外投资,外资公司具有海外资源和全球经验等方面的优势."汪棣表示,"同样,境外投资者若要在中国投资,投资顾问首选还是那些合资公司.毕竟中资基金在海外缺乏品牌知名度和过往交易记录."

**合资如同婚姻**

合资基金公司近年来的表现不如预期,一来是因为中国资本市场寒潮,导致整个基金业陷入低谷;二来是中方和外方股东在投资理念和管理文化上的差异,公司运营不顺畅.

"投资是一门艺术,...在外国市场上有效的,中国市场上不一定有用."安中投资(上海)公司首席投资官刘翔指出,成立合资公司像是结婚,双方的投资理念应该获得互相认同.

刘翔曾是国泰基金公司的基金经理,国泰基金是意大利最大保险集团之一的忠利集团(GASI.MI)与中国建银投资、中国电力财务公司的合资公司.

曾令华亦表示,中国资本市场与欧美市场相比,价值理念,估值模型并不相同,而且A股市场有一定的投机性,市场情绪往往会成为一种重要影响因素.外来者,若是对市场情绪把握不好,很难取得好成绩,"管理资产,业绩终是说了算的."

"业绩表现好不好,合资不合资并不是主要的,关键要看股东之间能否形成合力."他指出,近阶段若是对国内市场把握不准,外资夥伴还不如放权,做一个财务投资者.

事实上,国内不少合资基金公司中,外资夥伴已基本放手管理权.不过,曾令华指出,国内资本市场最终会与国际接轨,海外投资理念终会适用于国内,那时外资夥伴将来发挥更大的作用.

"最近的趋势是基金多元化、小型化,很多基金公司可能有更多表现机会,合资基金有可能会冒出来."他称.(完)

--审校 张喜良

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