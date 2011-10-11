食用农产品价格连七周上涨--商务部

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月11日电---中国商务部周二称,上周(10月3日至9日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨,为连续第七周上涨,生产资料价格则继续回落.
刊登在商务部网站的新闻稿称,天气转凉,露地蔬菜上市量减少,同时部分茄果类蔬菜处于秋季换茬期,18种蔬菜平均批发价格比前一周上涨1.7%,其中辣椒、青椒和白萝卜价格涨幅居前,分别为11.5%、10.5%和9.6%.
粮油零售价格继续稳中有升,其中大米、面粉均上涨0.2%,菜籽油、豆油上涨0.1%,花生油价格与前一周持平.8种水产品平均批发价格下降1.1%,其中鲤鱼、鲢鱼和鲫鱼降幅居前,分别为1.8%、1.6% 和1.6%.
肉类价格稳中有涨,其中羊肉、牛肉和白条鸡分别上涨0.5%、0.3%和0.2%;猪肉价格与前一周持平.蛋鸡产蛋率恢复,市场供应量增加,鸡蛋零售价格比前一周下降0.3%,比9月底下降0.5%.
主要生产资料中,橡胶、能源、农资、化工产品、钢材价格下跌，建材、轻工原料、有色金属价格持平,矿产品价格小幅上涨.受国际经济低迷、市场需求减弱、原料成本降低影响,橡胶价格连续四周下降,比9月上旬下跌3.8%.
钢厂下调建筑钢材等品种报价,行业产能继续释放,钢价连续七周回落,比8月中旬下跌3.5%.矿产品价格上涨0.7%,铅矿、铁矿石、铜矿价格分别上涨0.8%、0.7%和0.6%.
今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国8月CPI同比上涨6.2%,较上月的37个月新高有所回落;9月CPI将于本周五公布,路透调查预测中值显示,9月居民消费价格指数(CPI)预计同比上涨6.1%,创四个月来低位.数据显示随着年内抗通胀政策不断加码,物价已是强弩之末.[ID:nCN2010303]
以下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据(%):
每周截至日 10/9 9/25 9/18 9/11 9/2 8/28 8/21 8/14 8/7 7/31 7/24
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食用农产品价格 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 持平 回落 回落 上涨
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蔬菜 +1.7 +4.2 +3.7 +2.6 +1.5 +6.1 +2.1 -0.4 -2.8 -3.1 -1.5
肉类
猪肉 0.0 -0.6 +0.1 +0.7 +0.4 +0.3 +0.1 +0.1 0.0 -0.5 -0.2
牛肉 +0.3 +0.8 +0.3 +0.6 +0.4 +0.1 -0.1 +0.1 +0.2 +0.5 +1.0
羊肉 +0.5 +1.3 +0.4 +0.4 +0.3 +0.4 +0.6 +0.3 +0.4 +0.4 +0.6
白条鸡 +0.2 +0.3 +0.4 +0.6 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3 +0.4
食用油类
豆油 +0.1 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +0.1 0.0 +0.2
菜籽油 +0.1 +0.2 +0.4 +0.2 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 -0.1 +0.2 +0.2
花生油 0.0 +0.3 +0.4 +0.5 +0.4 +0.6 +0.5 +0.5 +0.3 +0.6 +0.4
鸡蛋 -0.3 +0.1 +0.4 +1.1 +1.0 +1.0 +0.8 +0.8 +0.7 +0.8 +0.6
粮食类
面粉 +0.2 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2
大米 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.3 +0.2 +0.4 +0.2 +0.5
生产资料价格 回落 回落 回落 上涨 上涨 上涨 持平 回落 上涨 上涨 上涨
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有色金属 0.0 -4 -1 -0.7 +1.0 +0.1 -0.2 -4.7 -1.6 +1.7 +1.7
钢材 -0.1 -1.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 +0.4 -0.6 +0.9 +0.3 +0.4
橡胶 -0.7 -0.3 -0.1 +0.2 +0.3 -0.4 -0.7 -0.5 +0.8 +0.1 +0.4
建材 ~ ~ +0.3 -0.1 -0.4 -0.2 +0.2 ~ ~ 0.0 -0.2
能源 -0.7 +0.4 +0.2 +0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 +0.1 +0.4 +0.1
注: ~ 表示数据不可得.(完)
欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)
--整理 宿泱韫; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)