中国军力增长超乎预期 但较美国仍有明显差距

中国歼-20隐形战机(上)与美国 F-22猛禽隐形战机的合成图片。 REUTERS/Kyodo/Pierre DuCharme/Files

路透华盛顿10月10日电（记者 Phil Stewart）---中国军事实力增长速度超乎外界预期，令美国及其亚洲盟国感到吃惊，并可能有助于五角大楼抵御部分国会议员要求进一步削减国防预算的威胁。

但是，即便中国人民解放军的发展水平已经超过美国军方的预期，五角大楼认为中国最受关注的部分常规军力仍处于初级阶段。

中国第一艘航空母舰7月出海试航，该舰由前苏联时代的航母“瓦良格号”改造而成。中国方面消息人士称，中国政府还在建造两艘国产航母。

美国太平洋司令部司令威拉德(Robert Willard)告诉路透，尽管中国可能致力于采购或另外着手打造国产航母的活动，但现在说他们已经具备航母能力仍为时尚早。

“‘瓦格良’号是外界真正看到的和谈论的中国唯一的航母，这艘航母已开始试航，”威拉德在访谈中表示。

但是，改装後的“瓦格良号”航母尚未完全投入运行。根据五角大楼的估计，中国在数年内尚无法有效部署转载战机的航母。

五角大楼递交国会的评估报告指出，巴西海军向中国提供了航母运行培训。

“然而，巴西在这方面的能力有限，巴西自身的航母计划存在多方面问题，令人质疑该国提供培训服务的意义。”

并非强大无比

接下来说说中国的隐形重型歼击机--歼-20，中国在美国国防部长今年1月访华期间进行了歼-20首次试飞。

尽管五角大楼关注歼-20的进展，但预计该战机在2018年前无法实现有效战斗力。

另外对歼-20的有效隐形能力也存在质疑。消息人士称，歼-20试飞验证了隐形设计，但并没有表明其他有助其躲避侦查的能力。

“在歼-20投入生产之前，中国方面仍面临几道障碍，包括掌握高性能飞机发动机的生产技术，”五角大楼的报告称。

自洛克西德-马丁公司生产的F-117“夜鹰”战斗机30年前首飞以来，美国拥有了严格意义上的隐形战机。这种F-117夜鹰已于2007年退役。

此外，中国人民解放军尚未具备大型联合军事行动的能力。在过去10年的战争中，美国军队在多兵种联合行动方面进行了有效的磨练，拥有了这种难以获得的、强有力的行动能力。

美国海军高级情报官员今年稍早在退休前曾提醒，不要高估中国的军事实力。

David Dorsett中将表示，“我认为他们并非已经强大无比，看到过他们举行复杂的大型联合演习吗？没有……他们仍处在发展军事实力的前期工作中。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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