《Foley专栏》汇金购买银行股 不过是贴了一剂创可贴

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 李春喜
路透香港10月10日电---中国计划入市购买银行股以支撑股价的做法,顶多是贴了一剂创可贴.尽管政府释出坚定支撑四大国有商业银行的信号,但却不能维护它们逃过迫在眼前的问题.目前四大银行股股价净值比已经跌破金融危机时期1.5倍的低点.
中国银行(3988.HK)(601988.SS)和其他国有大行面临两方面的风险.一是房地产市场可能即将崩盘,而这些银行对房地产市场的曝险很高.开发商的负债率很高,而且资金可能枯竭,尤其在上周主要城市的假日房地产销售大跌之後.许多开发商通过短期"信托"融资,而信托需要有新的投资者源源不断的加入.如果开发商破产,产生的连锁反应最终可能殃及银行.
另外一个风险是极度活跃的"影子银行".中央收紧贷款的措施迫使规模较小的借款人转向非正规融资渠道,这些渠道以低利率筹集资金,然後再以较高利率贷给筹不到资金的借款者.据瑞士信贷估计,这种非正规融资市场约占人民币贷款总额的8%.在中国民间资本最活跃的温州市,这种融资方式尤其活络,中国国家总理温家宝近日亲赴温州视察,表示要采取措施遏制高利贷化倾向.
中国银行业的风险实在难以量化.虽然坏账据报仅占贷款总额的1%,但由于分母扩大的速度太快,这个数字基本上没有意义.从理论上讲,中资银行没有责任支持结构性金融产品,但如果违约过多并危及社会秩序,这些不良资产最终还是会转嫁到它们的资产负债表上.
买进银行股并不能实质性地解决此类问题,或许可以使储户产生安全感,并在短期内劝诱投资者重返市场.北京当局担心一旦发生巨大冲击,中国的储户可能提取上万亿元人民币的存款,重新藏回床垫里面,这种担心也并非毫无道理.但如果度过了最严重的阶段,国有资金又可能会有比支撑银行股价更紧迫的用途,比如填补银行坏账的窟窿等等.(完)
--译文审校 沈以文
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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