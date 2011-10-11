资源税改革将令两大油企盈利减少2-11%--工银国际

路透香港10月11日电---投行工银国际的报告称,预计资源税改为"从价计徵"的改革进一步向全国铺开後,中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)于2011-12年度盈利将减少2-11%.

中国周一公布修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.

工银国际的报告称,资源税的修改大致与市场预期一致.估计中石油(601857.SS)须于2011及2012年分别多缴42亿元人民币和211亿元的资源税,因此相应削减该年度盈利2-8%.

至于中石化(600028.SS)须于2011及2012年分别多缴17亿元和87亿元的资源税,盈利相应削减2-11%.

根据汤森路透I/B/E/S的预测,按照国际会计准则,中石油2012年度净利为1,615亿元;中石化则为831亿元.

报告并指出,资源税修改对中国最大离岸油气生产商--中海油(0883.HK)的影响最小,因取消矿区使用费抵销了资源税的增加.此外,其31%的国内海上油气产量来自2010年的利润分成合同项目,在合同期内不受资源税改革的影响."估计资源税改革对中海油2012年盈利的影响少于2%."

中石油H股早盘由升转跌,收跌1.63%,报9.03港元;中石化H股亦跌1.54%,报7.05港元.中海油则大涨6.06%,报14港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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