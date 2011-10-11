《阳歌专栏》中移动4G商用料前路坎坷 中国应让四大行退市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（http://.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

TD-LTE技术首次延期 未来还会更多？

昨天媒体刚报导中国六座城市TD-LTE第一阶段规模测试已完成，但今天中国国内媒体又称，这些测试并非如之前报导所说的那麽顺利，显示中移动(0941.HK) (CHL.N)所开发的这一4G技术标准在进入市场过程中，不可避免将遇到推迟与拖延。

中移动自今天春天以来携手中兴通讯(0763.HK)、(000063.SZ)、大唐电信、爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA，开始在六座城市对TD-LTE进行规模测试。

不过现在看起来，测试中分量较轻的两家厂商，三星电子(005930.KS)与不太知名的国内厂商新邮通因技术问题一直未进场参加测试。

坦白说，这样的延期看起来不足挂齿，因三星和新邮通在该领域都不算举足轻重的企业，对于新网络的建设可能难有多大影响。

但另一方面，这一问题也确实说明了TD-LTE是一项全新的技术，随着测试的推进，华为、爱立信等很有可能也会出现大的问题。留心该行业的人应该记得，TD-LTE的3G“前辈”TD-SCDMA在测试初期看起来尚可，但之後问题开始逐渐慢慢浮现，直到现在仍在影响中移动夫人3G网络。

TD-LTE技术可能不会像TD-SCDMA那样出现那麽多问题，不过出现技术故障几乎不可避免，首轮问题虽然很小，但它提醒未来随着测试越来越高级，问题可能也会越来越大。

问题最终的积累必定拖延TD-LTE商用化的进度，预计几乎不可能在2013年前推出相关服务，也许2014年可能性会更大一些。

一句话：媒体最近披露的中移动4G标准测试进度推迟问题，是未来出现更多麻烦的一个信号，TD-LTE商用化最快可能也要到2013年才能实现。

对中国政府说：将四大银行退市吧

我今天要作出一个大胆提议，或许会引起一些争议，即：中国应让四大国有商业银行退市，并让他们继续充当国有政策性银行的角色。

这个想法或许听起来很极端，但这似乎正是中国政府首先会采取的的方式。中国去年迫使四大银行发行了价值数十亿美元的新股，以支撑其资产负债表，现在则宣布将增持其股票，以支持其疲软的股价。四大行的大股东——中央汇金公司未提及任何细节，只是表示，已开始增持中国工商银行(601398.SS)、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)的股票。

让我们来回顾下这个事实：分别持有四大行至少三分之一股权的汇金公司去年已增持了其中三家银行的股票。为响应政府在2009年金融危机高峰时期支撑经济的号召，在经历了一年的放贷高峰後，四大行去年发行了数十亿美元新股以强化其资产负债表。此次增持将使汇金拥有四大行更多股权，进一步加大了中央政府对四大行的所有权。受此消息激励，四大行股价周一在香港股市尾盘跳涨，而这一涨势很可能延续至周二。

但四大行股价在过去一年仍大幅下跌，较其52周高点缩水40%-50%。四大行表现糟糕的主要原因是，投资者意识到，尽管其披着公开上市的外衣，但四大行依然听命于中国政府，且没有改弦更张的迹象，这就使其缺乏作为一个成长型企业所具备的吸引力。中国政府只有终结干预，将四大行再度私有化，使其继续发挥中央政府政策性工具的角色，才更合情合理。

一句话：中国政府回购四大行疲软股票的最新举动，进一步强调四大银行作为政策性放贷机构的功能，这些银行应该私有化退市。（完）

编译：张敏/靳怡雯 发稿：王燕焜

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