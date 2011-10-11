罗姆尼：美国示威者在寻“替罪羊”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透新罕布什尔州米尔福德10月10日电（记者 Jason McLure）---美国共和党总统候选人中的领跑者罗姆尼（Mitt Romney）周一称，“占领华尔街”活动示威者是在寻找“替罪羊”，有可能陷国家于分裂境地。
罗姆尼在新罕布什尔州米尔福德与民众见面会上发表此观点，当时他在被问及大型银行对美国政策有何影响时，提到了本次蔓延至全美国的抗议活动。罗姆尼昔日曾是一位风险投资家。
罗姆尼说：“所有的行业都是相连的，华尔街金融行业与实体经济息息相关。”他补充说，示威者在寻找一个可以攻击的“替罪羊”。
“不要攻击一整个美国人群体，不管是富人还是穷人、白人还是黑人。现在不是该有分歧的时候。”
罗姆尼当天仍在批判奥巴马总统的经济政策，共和党总统候选人一天后将在达特茅斯大学讨论如何拯救下滑的美国经济。
罗姆尼引用一套流行的儿童书形容奥巴马增加就业的成绩，他有16个孙辈子女。
他说：“从某些方面看，奥巴马的经济主张是‘聪明的沃里’（Where's Waldo?）式的经济。若按他的办法，要想在‘聪明的沃里’经济环境中找到一份工作，要比在书里找到‘沃里’还难。”
这位前马萨诸塞州州长也再次强调，若他当选总统，他将提高美国国防开支。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。