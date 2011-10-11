罗姆尼：美国示威者在寻“替罪羊”

路透新罕布什尔州米尔福德10月10日电（记者 Jason McLure）---美国共和党总统候选人中的领跑者罗姆尼（Mitt Romney）周一称，“占领华尔街”活动示威者是在寻找“替罪羊”，有可能陷国家于分裂境地。

罗姆尼在新罕布什尔州米尔福德与民众见面会上发表此观点，当时他在被问及大型银行对美国政策有何影响时，提到了本次蔓延至全美国的抗议活动。罗姆尼昔日曾是一位风险投资家。

罗姆尼说：“所有的行业都是相连的，华尔街金融行业与实体经济息息相关。”他补充说，示威者在寻找一个可以攻击的“替罪羊”。

“不要攻击一整个美国人群体，不管是富人还是穷人、白人还是黑人。现在不是该有分歧的时候。”

罗姆尼当天仍在批判奥巴马总统的经济政策，共和党总统候选人一天后将在达特茅斯大学讨论如何拯救下滑的美国经济。

罗姆尼引用一套流行的儿童书形容奥巴马增加就业的成绩，他有16个孙辈子女。

他说：“从某些方面看，奥巴马的经济主张是‘聪明的沃里’（Where's Waldo?）式的经济。若按他的办法，要想在‘聪明的沃里’经济环境中找到一份工作，要比在书里找到‘沃里’还难。”

这位前马萨诸塞州州长也再次强调，若他当选总统，他将提高美国国防开支。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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