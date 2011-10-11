日本发明微型“诺亚方舟”

路透东京10月11日电（记者 Hyun Oh）---这个黄色的球形物体不能算潜水艇，因为它是要漂浮在水上的，而非水下。

“诺亚”的发明者Shoji Tanaka称，若再发生类似日本今年3月地震及海啸的情况，有没有“诺亚”救生舱，就意味着生与死的差别。

今年3月日本东北部海岸遭强震及海啸袭击，造成约2万人死亡或失踪。此後Tanaka决定发明一种个人漂浮设备，万一再发生地震或海啸可以逃生。

Tanaka是日本设备生产商Cosmo Power总裁，他说：“起初，我将产品设计成半球形，因为我认为这种形状最利于地震逃生，但这种形状不适用于海啸，因为容易倾覆。”

“所以我把它调整为球形，并且方便搬动和进出。”

“诺亚”直径约1.2米，有四个座，一个舱口，一扇玻璃窗及两个通风、排水孔。救生舱由玻璃钢制成，Tanaka称这种材料比钢轻，但比钢更结实。

救生舱防水并能漂在水面上，确保逃生者不会被漂浮物碰伤，并且其颜色为亮黄，便于救援人员发现。

救生舱体积也足够小，普通日本家庭均可容纳。Tanaka称：“孩子们会喜欢在里面玩，而怕地震的人，买个放在家里会比较安心。”

Cosmo Power称该产品已接到700份订单，主要来自家庭、滨水企业以及渔民。标准版售价288,000日元（3,800美元），减震升级版售价4,500美元。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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