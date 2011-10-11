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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 15:35 BJT

NBA取消前两周常规赛

由于NBA劳资阵营仍未解决纠纷，联盟周一宣布取消2011-12新赛季常规赛前两周比赛。决定宣布前，劳资双方在纽约最後谈判努力中，仍未能达成新的集体合同。NBA新赛季定于11月1日开始，取消的比赛包括截至11月14前原计划的所有场次。图为10月1日NBA总裁斯特恩接受记者采访。路透

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