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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 15:32 BJT

鲁尼染红後在英格兰队地位难保

英格兰主帅卡佩罗已警告鲁尼称，在明年欧洲杯的停赛期结束後，不会自动召他归队。卡佩罗告诉英国媒体，在明年6月份的欧洲杯前的所有热身赛中都不会启用鲁尼先发。鲁尼在上周五对阵黑山的比赛中吃到红牌。欧足协周四将决定鲁尼在欧洲杯决赛圈仅停赛一场还是会停赛更多场次。路透

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