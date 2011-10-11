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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 15:32 BJT

欧洲杯新球将更快--阿迪CEO

德国体育用品公司阿迪达斯首席执行官赫伯特・海纳周一称，2012年欧洲杯全新决赛用球速度会比南非世界杯用球“普天同庆”更快，对门将而言同样是线路莫测。海纳在莫斯科的新闻发布会上对记者表示：“我们肯定会让球飞得更快一些，希望明年波兰与乌克兰的欧洲杯决赛圈赛事中进球更多。”路透

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