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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 15:36 BJT

汉堡总经理阿内森自任主帅

汉堡经理弗兰克・阿内森周一自任主教练，此前寻找原主帅厄宁(右一)长期替代人选的努力未果。丹麦人阿内森在俱乐部官网上表示：“我将同时担任两份工作，直到我们为汉堡找到最合适的主帅为止。”原主帅厄宁仅仅率队征战六场比赛後，就因俱乐部在德甲联赛中的最差开局遭解雇。路透

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