分析：朝鲜难立刻获得粮食援助

路透首尔10月10日电（记者 Jeremy Laurence）---韩国和美国坚称，除非朝鲜保证所有援助能物尽其用并改善朝韩关系，否则他们不会向深陷粮食危机的朝鲜提供粮食援助。

中国是朝鲜的唯一盟友，但在提供粮食援助数量方面也未作出承诺。

援助机构曾表示，朝鲜粮食短期问题正在加剧，在五岁以下儿童中有三分之一营养不良。

中国外交部发言人刘为民周一表示，“作为朝鲜的友好邻邦，中方一直在力所能及的范围内向朝鲜提供包括粮食在内的一些援助。”他没有说明详情。

美国坚持表示暂停对朝鲜的援助并无政治动机。韩国周一称，朝鲜必须采取措施，改善去年因两起炮击事件急剧恶化的两国关系。

美国支持韩国这一立场，且有专家认为，除非得到韩国的支持，否则美国不太可能恢复2008年中断的援助。

一位韩国统一部的消息人士称，是否恢复援助取决于诸多因素，包括援助物资的分配及透明度、朝鲜粮食形势以及双边关系改善等。

这位不愿透露姓名的消息人士说：“眼下我们没有任何向朝鲜提供大量粮食援助的计划，朝鲜也没有提过这样的要求。”

韩国统一部部长柳佑益上周告诉国会，他认为朝鲜粮食形势并不是“非常严重”。

朝鲜粮食援助请求基本上未得到国际社会的回应，而联合国对朝粮食援助目标也只实现了30%。

紊乱的粮食分配体系、日益上涨的全球粮价，加上因核问题遭遇制裁，朝鲜粮食短期问题日渐严重。今年夏季遭遇的洪灾和台风，无疑又是雪上加霜。

粮食援助始终与政治因素挂钩，虽然官方未必承认这点。

美国年内一直考虑是否要恢复对朝鲜的粮食援助，并在周五承认对此事深表关切，但又称不能确信援助是否物尽其用。

批评人士指责朝鲜当局挪用援助粮食物资作为军队口粮。

甚至有人怀疑，朝鲜可能正在储存粮食为庆祝明年4月的金日成诞辰100周年做准备。此外，该国还有可能为地下核试验储粮，因这可能引发又一轮制裁。

智库国际危机组织（ICG）驻首尔代表Daniel Pinkston称，韩国和美国政府发现陷入了一个道德困境，他们不愿被视为支持一个专制政权，但也不愿被视为对饥饿平民袖手旁观。

他称，美国和韩国政府现在更关注的是明年选举，几乎没有向朝鲜提供援助的政治愿意。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。